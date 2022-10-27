المركز الروسي للمصالحة: اسرائيل استخدمت مقاتلات F-16 في هجوما الأخير على ضواحي دمشق

شنت مقاتلات F-16 الإسرائيلية هجوما على ضواحي العاصمة السورية دمشق بثمانية صواريخ طراز كروز، أسقطت الدفاعات الجوية السورية أربعة منها.

وأكد اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجانبين المتحاربين في سوريا، أن أحد العسكريين أصيب خلال هذا الهجوم العدواني.

وأوضح أن أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت الهجوم مقلعة من جهة مرتفعات الجولان باتجاه الضواحي الشمالية والجنوبية الغربية لدمشق، ليلة الـ 27 من أكتوبر في الفترة ما بين 00:35 – 00:39، وأطلقت ثمانية صواريخ من طراز كروز، تصدت لها الدفاعات الجوية السورية وأسقطت أربعة منها.

وأضاف أن جنديا سوريا قتل في محافظة حلب بنيران قناصة إرهابيين في منطقة المعرات في مواقع حكومية بالقرب من مسناز.

المصدر: نوفوستي