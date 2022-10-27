الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تدهور إمدادات الطاقة في محطة زابوروجيه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، أن إمدادات الطاقة في محطة زابوروجيه النووية لا تزال معرضة للخطر وقد تتدهور في أي لحظة.

ووفقا لبيان الوكالة: "لا يزال وضع إمداد الطاقة في محطة زابوروجيه النووية ضعيفا، يعمل خط نقل خارجي واحد فقط بقدرة 750 كيلوفولت، مقارنة بأربعة قبل العملي العسكرية في أوكرانيا، ويمكن أن يسوء الوضع في أي لحظة".

وفي وقت سابق من أكتوبر، فقدت المحطة الاتصال بخط الطاقة الخارجي ذي القدرة 750 كيلوفولت ثلاث مرات، وكان آخر انقطاع في 17 أكتوبر، خلال اثنتين من عمليات الانقطاع هذه، قدمت مولدات الطوارئ الطاقة اللازمة للمحطة.

وأضافت الوكالة الدولية، أنه لم يكن هناك أي قصف في منطقة زابوروجيه خلال الأسبوع الماضي، لكن "العمليات العسكرية لا تزال جارية في محيط المحطة".

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي: "الآن ليس وقت الرضا عن النفس على الإطلاق. يمكن أن يتغير الوضع بشكل كبير في أي لحظة".

المصدر: نوفوستي