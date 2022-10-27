بوتين يتحدث عن تحول الغرب إلى أقلية وقضية المثليين وفرضها على المجتمعات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب الذي فقد تفوقه يتحول إلى أقلية، ولكن يجب ضمان حقوقه.

وقال بوتين: "إن احترام خصوصيات الشعوب والحضارات هو في مصلحة الجميع. وفي الواقع، هذا أيضا في مصلحة ما يسمى بالغرب الذي يفقد تفوقه، ويتحول إلى أقلية على الساحة العالمية، وبالطبع، من حق هذه الأقلية الغربية الحفاظ على هويتها الثقافية الخاصة، ويجب ضمانها. ويجب التعامل مع هذا الأمر باحترام، لكنني أؤكد أنها على قدم المساواة مع حقوق الآخرين".

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وأشار إلى أن للغرب الحق في أي "قيم" تبدو غريبة على الآخرين، لكن لا ينبغي أن يفرضها على أحد.

وأضاف بوتين أنه إذا اعتقدت النخب الغربية أنه يمكنها أن تغرس في أذهان شعوبها ومجتمعاتها اتجاهات جديدة مثل العشرات من الأجناس وقضية المثليين، فليفعلوا ما يحلوا لهم. ولكن ليس لديهم الحق في مطالبة الآخرين باتباع نفس الاتجاه.

المصدر: نوفوستي