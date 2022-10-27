تشاووش أوغلو: محبتنا للقارة الإفريقية ليست بالكلام فقط بل بالأفعال

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي، مع وزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي، إن محبة بلاده للقارة الإفريقية، لا تظهر كلاما فقط بل من خلال الفعاليات والأنشطة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوغلو مع أغبينونسي، الخميس، في العاصمة البينينية بورتو نوفو، التي يجري فيها زيارة رسمية.

وأوضح أوغلو أن تركيا فتحت سفارتها في بنين عام 2014، وأن الزيارات الرسمية المتبادلة مستمرة بين الجانبين.

وأضاف أن زيارته الحالية إلى بنين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة وتطويرها أكثر مستقبلا.

وتابع قائلا: "هذه لن تكون الزيارة الأخيرة ستكون هناك زيارات متبادلة بيننا، وسنشهد لقاءات بين العديد من الوزراء لدى كلا البلدين وسنعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية".

وردا على سؤال حول احتمال إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى بنين، قال أوغلو: "تحدثت مع الرئيس في هذا الخصوص واتفقنا على ترتيب زيارات متبادلة لرئيسي البلدين في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أوغلو: "الرئيس أردوغان يأتي في مقدمة الرؤساء الذين زاروا القارة الإفريقية، وحتى الآن زار نحو 35 دولة إفريقية وآمل أن يزور بنين أيضا".

المصدر: "الأناضول"