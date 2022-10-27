بوتين يشارك طرفة ساخرة بالعقوبات الغربية ضد روسيا 

سخر الرئيس فلاديمير بوتين من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، بطرفة رواها للمشاركين في منتدى "فالدي"، أخبره بها أحد أصدقائه الألمان.

وقال بوتين: يسأل الابن والده: أبي، لماذا الجو بارد جدا؟

فيجيب الأب: لأن روسيا هاجمت أوكرانيا.

الطفل: وما شأننا نحن؟

الأب: لأننا فرضنا عقوبات على روسيا.

الطفل: لماذا؟

الأب: ليندموا على فعلتهم.

الطفل: وهل نحن روس؟

وأشار بوتين إلى أن روسيا ليست عدوا لأوروبا وليس لديها أي نوايا سيئة تجاه الغرب، ودعا الأوروبيين لعدم الاعتقاد بأن روسيا عدوة لهم.

في وقت سابق، انتقد بوتين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مبديا استغرابه من إصرار الولايات المتحدة على توتير علاقاتها مع الصين، في الوقت الذي تدهورت فيه علاقاتها مع روسيا على ضوء الأزمة الأوكرانية!

المصدر: lenta.ru