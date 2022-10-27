بوتين: معظم الشعوب لم تعد تنصاع للغرب ودول عديدة ترفض مطالب واشنطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معظم شعوب العالم لا تريد أن تتقبل محاولات الغرب الجماعي للسيطرة على الإنسانية.

وقال بوتين: "الغرب غير قادر على إدارة الإنسانية بمفرده، ولكنه يحاول يائسا القيام بذلك، ومعظم شعوب العالم لم تعد ترغب في قبول ذلك".

وأكد بوتين أنه عندما كانت تجادل بعض الدول الولايات المتحدة كان الموضوع يأخذ ضجة كبيرة و"لكن الآن أصبح الأمر مألوفا عندما ترفض دول مختلفة مطالب واشنطن التي لا أساس لها، على الرغم من حقيقة أنها لا تزال تمارس الضغط على الجميع".

المصدر: نوفوستي