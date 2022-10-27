بريطانيا: سوناك لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمصر بسبب "الالتزامات المحلية الملحة"

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لن يحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ الشهر المقبل بسبب "الالتزامات المحلية الملحة".

وأوضح مكتب سوناك أن القرار اتخذ بسبب "الالتزامات المحلية الملحة" بما في ذلك الاستعدادات لموازنة الطوارئ في 17 نوفمبر، وأنه لا يعكس تراجع حكومة المحافظين عن تعهداتها بشأن مكافحة التغير المناخي ومن المتوقع أن يمثل وزراء آخرون رفيعو المستوى المملكة المتحدة.

وتولى سوناك منصبه يوم الثلاثاء، خلفا لرئيسة الوزراء ليز تراس، التي استقالت بعد سبعة أسابيع من شغلها المنصب أثارت خلال خططها لخفض الضرائب فوضى اقتصادية وسياسية.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من نحو 200 دولة في مدينة شرم الشيخ المصرية بدءا من 6 نوفمبر لمناقشة كيفية معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في المؤتمر المعروف باسم "COP27".

وكانت بريطانيا قد استضافت النسخة 26 العام الماضي في غلاسكو باسكتلندا، والتي حضرها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال مكتب سوناك إن بريطانيا ما زالت ملتزمة بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، "وقيادة العمل الدولي والمحلي للتصدي لتغير المناخ".

المصدر: أ ب