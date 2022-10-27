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طهران تبارك الحكومة العراقية الجديدة

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طهران تبارك الحكومة العراقية الجديدة
AP
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أعلنت طهران مباركتها التصويت على الحكومة العراقية، وتمنت لها التوفيق والنجاح في خدمة العراقيين بكل أطيافهم.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" للسفير الإيراني لدى طهران محمد كاظم آل صادق، قال فيها "نبارك التصويت على الحكومة العراقية، والخروج من الانسداد السياسي الذي دام لعام كامل متمنين لها التوفيق والنجاح في خدمة الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته".

وأضاف أن بلاده "كانت وستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق وتمد يد الأخوة للحكومة نحو تعزيز العلاقة".

وفي وقت سابق من اليوم، منح البرلمان العراقي ثقته للحكومة التي يترأسها محمد شياع السوداني.

المصدر: RT

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