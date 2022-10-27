بوتين يصف رئيس الوزراء الهندي بكاسر الجليد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" إن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ينتهج سياسة مستقلة لصالح شعبه، ويتحرك في الاتجاه الصحيح مثل كاسحة الجليد.

وأشار بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" أن: "رئيس الوزراء مودي هو أحد هؤلاء الأشخاص في العالم القادر على اتباع سياسة خارجية مستقلة لصالح شعبه، على الرغم من أي محاولات لكبح جماح شيء ما، أو تقييده".

وقال بوتين: "إنه ، كما تعلمون، مثل كاسحة الجليد يتحرك بهدوء في الاتجاه الضروري للدولة الهندية".

وينعقد منتدى "فالداي" في نسخته الـ19 في ضواحي العاصمة موسكو في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، وتنعقد الجلسة تحت عنوان "العالم بعد الهيمنة: العدالة والأمان للجميع".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يلقي بوتين خطابا موسعا، يلي ذلك جلسة نقاش سيديرها الصحفي والعالم السياسي ومدير الأبحاث في "فالداي" فيودور لوكيانوف.

ويشارك في الحدث خبراء من البرازيل وألمانيا ومصر والصين والهند وإندونيسيا وإيران وأفغانستان وكازاخستان والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وأوزبكستان وجنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي