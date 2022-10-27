طالب باتخاذ إجراءات "حكيمة وحاسمة".. خامنئي: الضالعون في هجوم شيراز "سيعاقبون حتما"

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الضالعین في الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوب البلاد "سيعاقبون حتما"، وشدد على ضرورة البحث عن جذر تلك المأساة واتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة حياله.

وفي برقية تعزية في ضحايا الهجوم، قال خامنئي إن "ألم فقد الأحباء وتدنيس مرقد أهل البيت عليهم السلام لن يُعوضا إلا بالبحث عن السبب الجذري وراء هذه الجريمة وتلك المآسي واتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة حياله".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المرشد الإيراني "من واجبات الشعب الإیرانی والأجهزة المعنية بالحفاظ على الأمن وكذلك السلطة القضائية والنشطاء أن يكونوا متحدين أمام العدو الذي يسعى وراء إثارة الفتن وعملائه الخونة أو الجاهلين والخائنین الذين ينتهكون المقدسات ويزعزعون الأمن ويقومون باستخفاف حياة الشعب وعدم احترامها ".

وقال خامنئي إن الشعب "والمؤسسات المسؤولة سینتصرون بالتأكيد على مؤامرة الأعداء الشريرة".

الحرس الثوري: "سينالون جزاءهم"

ندد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بشدة بالهجوم، وقال إن "آمري وداعمي هذه الجریمة سينالون جزاء أعمالهم المخزية".

وأضاف سلامي في بيان أن تلك "الجريمة الوحشية مؤشر على أن أعداء عزة واقتدار وتقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يتركوا جريمة إلا يرتكبوها لتحقيق مآربهم الشيطانية حتى ولو كان ذلك بقتل الرجال والنساء والأطفال العزل".

وقال سلامي: "نخاطب من يقفون خلفها ويدعمونها بأن نار غضب وانتقام الشعب الإيراني الواعي سيلقنهم جزاء عملهم المخزي كون هذا الشعب قد عمل على إحباط مؤامرة الأعداء الأخيرة المتمثلة بإثارة اعمال الشغب والتخريب من خلال تواجده الدائم في الساحة.

المصدر: "إرنا"