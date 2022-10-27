رئيس الأركان الإيراني: "مثيرو الشغب" شركاء في هجوم شيراز

اتهم رئيس الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، من وصفهم بمثيري الشغب، بأنهم "شركاء الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مرقدا دينيا جنوب البلاد، في إشارة إلى المتظاهرين فيها.

وقدم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، تعازيه لأسر ضحايا الهجوم في مدينة شيراز، وقال "ليعلم مثيرو الشغب الذين هم شركاء في هذه الجريمة أن ضمان الأمن والهدوء في البلاد، والحفاظ على أرواح وأموال الشعب الإيراني يمثلان خطا أحمر للقوات المسلحة" الإيرانية.

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وأشار باقري إلى أن البلاد شهدت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في مرقد ديني في شيراز، قائلا إن ذلك حدث "في ظروف تسودها الفتن التي أثارها ويقودها المثلث المشؤوم العبري- العربي- والغربي، والأعدء اللدودون الذين يضمرون الشر لإيران واستقلالها ودينها وتقاليدها".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن باقري أن "قوات الأمن الإيرانية سترد بحزم على الضالعين في هذه الجريمة".

وقالت الوكالة إن إرهابيا مسلحا هاجم مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر في مدينة شيراز جنوب إيران، ما أدى لمقتل 15 شخصا وجرح 27 آخرين.

المصدر: "إرنا"