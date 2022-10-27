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بوتين يشيد بمحمد بن سلمان ويعلق على تعامله مع بايدن

بوتين: ندعم انضمام السعودية إلى بريكس

أخبار العالم

بوتين: ندعم انضمام السعودية إلى بريكس
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لانضمام السعودية إلى مجموعة "بريكس".

يتبع...

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