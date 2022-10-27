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عن الاتفاق.. رئيس الوفد الإسرائيلي: "سيمنحنا سنوات من الهدوء والاستقرار"

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عن الاتفاق.. رئيس الوفد الإسرائيلي:
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قال رئيس الوفد الإسرائيلي إلى الناقورة:" إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيؤدي إلى تسوية للخلاف حول الحدود البحرية، و"يمنح سكاننا وسكان لبنان سنوات من الهدوء والاستقرار".

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ومع انتهاء مراسم توقيع الاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، قال رئيس الوفد وكيل وزارة الطاقة الإسرائيلي ليؤور شيلات: "نريد أن نعبر عن امتناننا للوسيط الأمريكي هوكشتاين الذي مكّننا من توقيع هذا الاتفاق مع دولة لبنان"، كما هنأ رئيس الوفد اللبناني أنطوان شقرا.

وأضاف شيلات: "وصلنا من قاعدة اليونيفيل في الناقورة وسلمنا الاتفاق الموقع من رئيس الوزراء لابيد وتسلمنا إحداثيات الاتفاق"

 

المصدر: RT

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