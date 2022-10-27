عن الاتفاق.. رئيس الوفد الإسرائيلي: "سيمنحنا سنوات من الهدوء والاستقرار"

قال رئيس الوفد الإسرائيلي إلى الناقورة:" إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيؤدي إلى تسوية للخلاف حول الحدود البحرية، و"يمنح سكاننا وسكان لبنان سنوات من الهدوء والاستقرار".

إقرأ المزيد

ومع انتهاء مراسم توقيع الاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، قال رئيس الوفد وكيل وزارة الطاقة الإسرائيلي ليؤور شيلات: "نريد أن نعبر عن امتناننا للوسيط الأمريكي هوكشتاين الذي مكّننا من توقيع هذا الاتفاق مع دولة لبنان"، كما هنأ رئيس الوفد اللبناني أنطوان شقرا.

وأضاف شيلات: "وصلنا من قاعدة اليونيفيل في الناقورة وسلمنا الاتفاق الموقع من رئيس الوزراء لابيد وتسلمنا إحداثيات الاتفاق"

المصدر: RT