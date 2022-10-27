إعلان حالة الطوارئ في أربع قرى بمقاطعة بيلغورود الروسية

أعلن رئيس إدارة مقاطعة بيلغورود الروسية فلاديمير بيرتسيف أن لجنة الوقاية من حالات الطوارئ والسلامة من الحرائق قررت إعلان حالة الطوارئ في أربع قرى بالمقاطعة، وسيتم نقل السكان منها.

وقال بيرتسيف على "تيلغرام": "اتخذ قرار تطبيق حالة طوارئ في قرى كراسني خوتور ونوموفكا ونوفايا نوموفكا ونوموفكا الثانية في مقاطعة بيلغورود. وسيتم نقل سكان هذه القرى إلى مكان آمن".

وتتعرض مقاطعة بيلغورود باستمرار للقصف من أوكرانيا.

المصدر: تاس