رئيس الوزراء اليوناني: مسألة تعويضات الحرب من جانب ألمانيا ليست مغلقة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه لا يعتبر مسألة تعويضات الحرب من جانب ألمانيا مغلقة.

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وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أثينا، اليوم الخميس: "أما فيما يتعلق بالفجوة بيننا فمن الضروري التغلب عليها. لن أخفي حقيقة أن مسألة تعويضات الحرب لا تزال مفتوحة بالنسبة لأثينا، وخاصة قرض الاحتلال. سيكون حلها مفيدا بالنسبة للطرفين، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه التحالف اليوناني الألماني الذي يواجه تحديات العصر، ثابتا".

وأضاف: "ننتظر دائما بحثا وحلا لهذه المسألة ونعترف بلا شك بوجود قضايا وصعوبات قانونية مرتبطة بالماضي. وكما قلت سابقا فإن هذه مناقشة لا تزال حيوية بالنسبة لنا. ومع ذلك فإن حقيقة - وأريد الإشارة إليه – أننا لم ننجح في إيجاد حل لهذه المسألة، لا تلقي بظلالها على المستوى العام للعلاقات اليونانية الألمانية والإمكانيات الكبيرة التي توجد لدينا للتعاون في عدد من المجالات".

وأشار السياسي اليوناني إلى أن ألمانيا تعد واحداة من أهم المستثمرين في بلاده وكذلك واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للمنتجات الزراعية اليونانية والسياحة اليونانية.

كما لفت الأنظار إلى مشاركة الشركات الألمانية في المشاريع الكبيرة وخاصة في مجال موارد الطاقة المتجددة.

من جانبه تجنب المستشار الألماني، أولاف شولتس، أثناء المؤتمر الصحفي الإجابة عن السؤال حول دفع تعويضات الحرب لليونان.

لكن شولتس قال سابقا في حديث لصحيفة "تا نيا" اليونانية أن مسألة تعويضات الحرب لليونان مغلقة سياسيا وقانونيا، معترفا بأن الألمان ارتكبوا أثناء الحرب العالمية الثانية جرائم فظيعة.

وتسعى اليونان للحصول على تعويضات حرب من ألمانيا بمبلغ 309,5 مليار يورو مقابل الأضرار خلال الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى 9,2 مليار يورو للحرب العالمية الأولى. كما تطالب اليونان ألمانيا بدفع أكثر من 107,2 مليار يورو كتعويضات عن وفاة وإصابة الأشخاص. من جانبها ترفض برلين الدفع، معلنة أنها قد عوضت عن الضرر منذ فترة طويلة.

المصدر: نوفوستي