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المراقبون الأوروبيون يبدأون أول دورية مراقبة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

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المراقبون الأوروبيون يبدأون أول دورية مراقبة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
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توجه المراقبون الأوروبيون الذين وصلوا في وقت سابق إلى أرمينيا، إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أول دورية لهم على الحدود بين البلدين.

ومن المقرر أن يرصد المراقبون الأوروبيون على مدار الشهرين المقبلين الوضع على الحدود من أجل بناء الثقة بين طرفي النزاع.

وتم إرسال البعثة إلى يريفان في أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بداية أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات

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