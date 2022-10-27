وفد من الجيش الإسرائيلي يحتفل في البحرين

شارك وفد من الجيش الإسرائيلي في استعراض مظلي بالبحرين احتفالا بإبرام اتفاقيات أبراهام، حيث شارك في الإنزال المظلي ممثلون عن الجيش البحريني والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي.

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وقام وفد عن جيش الدفاع الإسرائيلي بزيارة البحرين هذا الأسبوع إحياء للذكرى السنوية الثانية لإبرام اتفاقيات أبراهام ليعود إلى إسرائيل اليوم الخميس.

وأقيم في إطار الزيارة، استعراض تاريخي للمظليين احتفاء بالذكرى، بمشاركة حوالي 40 مظليا من 4 دول مختلفة هي البحرين والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل. وتم استقبال أعضاء الوفد في مراسم رسمية، فيما عقدت اجتماعات ثنائية ومحادثات لتعزيز التعاون بين الجيوش.

وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس قيادة العمق والكليات العسكرية، اللواء إيتاي فيروف. وتمت الزيارة بمبادرة من السفارة الإسرائيلية لدى البحرين وبحضور السفير الإسرائيلي والسفير الأمريكي لدى المملكة.

المصدر: RT