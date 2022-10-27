وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الإسرائيلي باحتفال عسكري في وزارة الدفاع

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: (İsrail Savunma Bakanı’nın ziyareti) "Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.”https://t.co/CT8NYbNnucpic.twitter.com/tnFsWdC6K2