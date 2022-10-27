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وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الإسرائيلي باحتفال عسكري في وزارة الدفاع

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وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الإسرائيلي باحتفال عسكري في وزارة الدفاع
@tcsavunma
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استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي وصل في زيارة رسمية، باحتفال عسكري في وزارة الدفاع الوطني التركية.

ووقَع الوزير غانتس بعد الاستقبال، على كتاب الشرف، وذلك بعد الترحيب به من الفرقة العسكرية في الجيش التركي.

وبعد الاجتماع الثنائي بين الوزيرين أكار وغانتس، بدأ الاجتماع بين وفدي البلدين، برئاسة الوزيرين.

المصدر: RT

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