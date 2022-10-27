وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الإسرائيلي باحتفال عسكري في وزارة الدفاع
استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي وصل في زيارة رسمية، باحتفال عسكري في وزارة الدفاع الوطني التركية.
ووقَع الوزير غانتس بعد الاستقبال، على كتاب الشرف، وذلك بعد الترحيب به من الفرقة العسكرية في الجيش التركي.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz’i Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.https://t.co/uZGf4qPszQ#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/CqyVRGEVh8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz’i askerî törenle karşıladığı ve her iki Bakan'ın heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği ziyaretten görüntüler.https://t.co/uZGf4qPszQ#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/VJ935RSx3n— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022
وبعد الاجتماع الثنائي بين الوزيرين أكار وغانتس، بدأ الاجتماع بين وفدي البلدين، برئاسة الوزيرين.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: (İsrail Savunma Bakanı’nın ziyareti) "Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.”https://t.co/CT8NYbNnucpic.twitter.com/tnFsWdC6K2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022
المصدر: RT