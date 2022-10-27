 
مباشر

الخارجية الروسية: الغرب سيدرج الهند قريبا في قائمة المنافسين

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الغرب سيدرج الهند قريبا في قائمة المنافسين
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u28x

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن الغرب سيضم قريبا الهند، النامية بسرعة، إلى قائمة المنافسين له، إلى جانب الصين وروسيا.

إقرأ المزيد
موسكو: نسعى للمشاركة في تحقيق شفاف في الهجوم الإرهابي على
موسكو: نسعى للمشاركة في تحقيق شفاف في الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي"

وقال غروشكو أثناء خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا، اليوم الخميس: "تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا تهديدا مباشرا، وتجري حربا هجينة ضدها، ولقد انخرط حلف الناتو بالفعل في حرب مباشرة، أو كما نسميها "حرب بالوكالة".

وأضاف: "أما الصين فتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منافسا استراتيجيا. وأعتقد أنه اعتمادا على مثل هذا النهج الأيديولوجي، فإن الهند النامية بسرعة ستدرج قريبا في قائمة منافسي الغرب أيضا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا