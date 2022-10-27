الخارجية الروسية: الغرب سيدرج الهند قريبا في قائمة المنافسين

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن الغرب سيضم قريبا الهند، النامية بسرعة، إلى قائمة المنافسين له، إلى جانب الصين وروسيا.

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وقال غروشكو أثناء خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا، اليوم الخميس: "تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا تهديدا مباشرا، وتجري حربا هجينة ضدها، ولقد انخرط حلف الناتو بالفعل في حرب مباشرة، أو كما نسميها "حرب بالوكالة".

وأضاف: "أما الصين فتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منافسا استراتيجيا. وأعتقد أنه اعتمادا على مثل هذا النهج الأيديولوجي، فإن الهند النامية بسرعة ستدرج قريبا في قائمة منافسي الغرب أيضا".

المصدر: نوفوستي