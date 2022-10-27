النرويج تكثف عمليات التفتيش على خطوط أنابيب الغاز بعد الهجوم على "السيل الشمالي"

أعلن المدير العام لمشغل نقل الغاز النرويجي "Gassco"، فروديه ليفرسوند، أن النرويج كثفت عمليات التفتيش على خطوط أنابيب الغاز في أراضيها بعد الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن تصريح ليفرسوند قوله: "قمنا بالتعاون مع "Equinor" بتنشيط برنامج عمليات التفتيش اعتمادا على الوضع القائم. ونجري حاليا عمليات التفتيش أكثر من المعتاد".

وأضاف ليفرسوند أن "Gassco" على اتصال وثيق مع السلطات في كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا حيث توجد لها محطات لقبول الغاز. كما يتعاون "Gassco" مع الشركات التي تدير النبية التحتية لتوزيع الغاز في أوروبا وبريطانيا.

وتابع: "يضم هذا التعاون تبادل المعلومات وبحث طرق حل القضايا المختلفة لضمان الإمدادات الثابتة للغاز إلى الأسواق في القارة وبريطانيا على حد سواء".

واتخذت السلطات النروجية بعد الانفجارات في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" قرارا بتشديد الإجراءات الأمنية في الجرف القاري النرويجي وحول منشآت النفط والغاز النرويجية.

وفقا لإحصائيات خدمة ملاحقة السفن "Refinitiv" فإن سفينة الإمداد البحرية "Havila Subsea" المجهزة بمركبات تعمل تحت الماء عن بعد، تقوم في الأسابيع الأخيرة بفحص خطوط الأنابيب النرويجية إلى ألمانيا وبلجيكا، في حين زارت سفينة "Volantis" مركز "Sleipner" الرئيسي لنقل الغاز وقامت بتفتيش جزء آخر من خطي أنابيب "Statpipe" و"Norpipe" المنتهيين في محطة "Emden" بألمانيا.

المصدر: نوفوستي