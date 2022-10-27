شواتس يغلق باب التعويضات أمام اليونان

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية، أن قضية دفع تعويضات الحرب لليونان مغلقة سياسياً وقانونياً.

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وأشار الصحفي الذي أجرى الحوار مع شولتس إلى أن قضية تعويضات الحرب لا تزال "شوكة" في العلاقات الثنائية، وفيما تعتبر ألمانيا أن هذه القضية محسومة، تستمر اليونان في الإصرار على مطالباتها.

وسأل الصحفي عما إذا كانت ألمانيا مستعدة لمناقشة "قرض الاحتلال" مع اليونان على الأقل لعام 1942، وهو القرض الذي اضطر بنك اليونان إلى منحه للنازيين في أثناء حكمهم لألمانيا.

وأجاب المستشار الألماني قائلا: "أنت محق - قانونيا وسياسيا موضوع التعويضات مغلق"، مضيفا في السياق ذاته قوله: "في الوقت نفسه، من الواضح أن الألمان ارتكبوا جرائم فظيعة. ولهذا السبب التعاون في مجال برامج التعليم والذاكرة، بالغ الأهمية بالنسبة لي. وأنا ممتن بشكل خاص لأن اليونانيين والالمان اليوم مرتبطون بالصداقة والشراكة في أوروبا".

يشار إلى أن اليونان تسعى للحصول على تعويضات حرب من ألمانيا بقيمة 309.5 مليار يورو عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية، و9.2 مليار يورو عن الحرب العالمية الأولى. علاوة على ذلك، تطالب أثينا برلين بأكثر من 107.2 مليار يورو كتعويض عن الخسائر البشرية، فيما ترفض برلين الدفع، مشيرة إلى أنها عوضت الأضرار منذ فترة طويلة.

المصدر: نوفوستي