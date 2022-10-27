موسكو تدعو الغرب للتأثير على كييف للتخلي عن "أخطر مغامرة" باستخدام النووي

دعت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية للتأثير على سلطات كييف للتخلي عن "أخطر مغامرة" والابتزاز باستخدام السلاح النووي، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "إننا ندعو الغرب إلى التأثير في مَن يرعاهم في أوكرانيا، لكي تتخلى عن هذه المغامرة التي تعد الأكثر خطورة، وليس هذه المغامرة فحسب، بل كل تلك الخطوات والتدابير والإجراءات التي تنطوي على ابتزاز نووي. لأن كل هذا يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها وموت جماعي محتمل للأبرياء المدنيين".

وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا قصفت أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لعدة أشهر، مضيفة أن كييف أقدمت على ذلك لأنها كانت تعتقد أن مثل هذه الخطوة قد تتبعها مجموعة من الإجراءات الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "لابد من مبرر للإقناع، وقد توصل زيلينسكي إلى ذلك: بدأ أولا بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، والآن القنبلة القذرة".

المصدر: نوفوستي