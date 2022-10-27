بكين تحث طوكيو على الإسراع بالقضاء على الأسلحة الكيمياوية المتبقية

قال تان كيفي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن بلاده تحث اليابان على تسريع عملية تفكيك الأسلحة الكيمياوية اليابانية المتروكة على أراضي الصين، والقضاء على الخطر الذي تشكله.

وأضاف المتحدث: "الصين طالبت دائما الجانب الياباني بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية الأسلحة الكيمياوية والمذكرات الموقعة من قبل حكومتي الصين واليابان، والتدمير الكامل للأسلحة الكيمياوية المتبقية في الصين، بأقرب وقت ممكن، وبطريقة آمنة"، منوها بأن العملية بخصوص ذلك الآن متأخرة بشكل خطير عن موعدها.

في وقت سابق، في جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ، تم النظر في خطة للقضاء على الأسلحة الكيميائية التي خلفتها اليابان في الصين والموافقة عليها.

المصدر: نوفوستي