سيناتور إيطالي مخاطبا ميلوني: مستقبل أوكرانيا يجب أن يقرره المجتمع الدولي

صرح رئيس كتلة حزب "الرابطة" بمجلس الشيوخ الإيطالي، ماسيميليانو روميو، أنه لا يجب أن تتخذ كييف جميع القرارات المتعلقة بمستقبلها بوحدها ويجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورا في ذلك.

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وردا على تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني مفاده أن الأوكرانيين هم الذين يجب عليهم تقرير مصير بلادهم، قال روميو: "من الصعب أن أسمع عندما تقولين إن "الأوكرانيين هم من يقررون". بالطبع يجب أن نحترم إرادة الأوكرانيين لكن من الأفضل القول إن المجتمع الدولي سيتخذ قرارات لصالح أوكرانيا".

وأشار إلى أن حزب "الرابطة" يدعم أوكرانيا والغرب.

ودعا ميلوني لإظهار "الشجاعة" والإصرار عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للدفاع والأمن في أوروبا يكون في لإيطاليا دور رائد في "تحديد السيناريو الجيوسياسي الدولي".

وعبر السيناتور عن اعتقاده أن مثل هذا المؤتمر قد يصبح فرصة لإطلاق مفاوضات السلام، لأنه "حتى الولايات المتحدة تفهم حاليا أن ذلك هو الطريق الذي يمكن السير فيه حاليا".

وتابع علينا أن نكون إلى جانب فرنسا وألمانيا بين الدول المؤسسة لهذه الخطورة بوصفنا من عداد الدول التي خاطرت أكثر من الآخرين في ظروف النزاع المستمر".

المصدر: نوفوستي