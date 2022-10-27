شاهد.. نتنياهو ينشر صورة غير متوقعة له

نشر زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة له وهو جندي.

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وعلق نتنياهو على الصورة التي نشرها أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "أنا أعرف ماذا كنت في الجيش". وجاء ذلك على ما يبدو كجزء من الدعاية الانتخابية، قبل أيام من فتح صناديق الاقتراع.

تجدر الإشارة إلى أنه للمرة الخامسة في أقل من 4 سنوات يعود الإسرائيليون الثلاثاء 1 نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع، في ظل أزمات وخلافات سياسية قادت إلى حل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة متتالية.

وفي هذه الانتخابات يحق لنحو 6.7 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الكنيست المكون من 120 مقعدا، والذي يحدد بدوره الحكومة القادمة.

אני יודע איפה אני הייתי בצבא pic.twitter.com/KMzcSWQkWt — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 26, 2022

المصدر: RT