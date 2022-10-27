رئيسي: أعمال الشغب الأخيرة ظلمت الشعب الإيراني وهيأت الظروف لأحداث إرهابية

قال رئيس إيران، ابراهيم رئيسي، إن أعمال الشغب الأخيرة ظلمت الشعب الإيراني وهيأت الظروف لأحداث إرهابية.

وأضاف رئيسي في تصريحات: "أعتقد الأعداء أن حركة الشعب الإيراني وتطور البلاد ستتوقف مع العقوبات، لكنهم شاهدوا عدم جدوى هذه الخطوات، فخلقوا عقبات أخرى.. أراد الأعداء وقف تصدير النفط الإيراني، لكنهم فشلوا، وزاد حجم صادراتنا النفطية".

وتابع قائلا: "أعلن العدو رسميا فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، و نرى أن وتيرة تقدم البلاد تتسارع".

المصدر: RT