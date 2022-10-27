لابيد يعتبر أن لبنان اعترف بـ"دولة إسرائيل"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو "إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل".

وفي تصريح خلال اجتماع حكومي خاص للمصادقة على الاتفاقية البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال لابيد: "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية عملنا ضد حزب الله، وهناك إجماع نادر في جميع المؤسسات الأمنية الإسرائلية على أهمية هذه الاتفاقية".

התכנסנו היום לישיבת ממשלה מיוחדת לאישור ההסכם הימי בין ישראל ללבנון. זהו הסכם שמחזק ומבצר את בטחון ישראל ואת חופש הפעולה שלנו מול חיזבאללה והאיומים מצפון. יש קונצנזוס נדיר בכל מערכות הבטחון על החיוניות של ההסכם. pic.twitter.com/uNgtuxDEAH — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 27, 2022

واعتبر أن الاتفاقية هي "إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاقية خطية، وأمام المجتمع الدولي أجمع"، مضيفا: "ليس كل يوم تقف فيه الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانبنا وتقدمان ضمانات أمنية واقتصادية للاتفاقية".

ورأى أن الاتفاقية "تشكل أيضا إنجازا اقتصاديا. إسرائيل ستحصل على 17٪ من أرباح حقل قانا-صيدا.. الحقل اللبناني الذي سيدخل للاقتصاد الإسرائيلي اموالا ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن".

المصدر: RT