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لابيد يعتبر أن لبنان اعترف بـ"دولة إسرائيل"

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لابيد يعتبر أن لبنان اعترف بـ
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو "إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل".

وفي تصريح خلال اجتماع حكومي خاص للمصادقة على الاتفاقية البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال لابيد: "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية عملنا ضد حزب الله، وهناك إجماع نادر في جميع المؤسسات الأمنية الإسرائلية على أهمية هذه الاتفاقية".

واعتبر أن الاتفاقية هي "إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاقية خطية، وأمام المجتمع الدولي أجمع"، مضيفا: "ليس كل يوم تقف فيه الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانبنا وتقدمان ضمانات أمنية واقتصادية للاتفاقية".

ورأى أن الاتفاقية "تشكل أيضا إنجازا اقتصاديا. إسرائيل ستحصل على 17٪ من أرباح حقل قانا-صيدا.. الحقل اللبناني الذي سيدخل للاقتصاد الإسرائيلي اموالا ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن".

المصدر: RT

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