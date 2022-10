مدفيديف: عملة الانتخابات الأمريكية هي حياة الشعب الأوكراني

تساءل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عن العملة التي يمكن للحزبين الديمقراطي والجمهوري أن يدفعا بها ثمن انتصارهما، أو يفسرا خسارتهما في الكابيتول هيل.

جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث كتب مدفيديف: "8 نوفمبر موعد الانتخابات في الكونغرس الأمريكي.

بالنسبة لفريق بايدن الحالي، وكذلك بالنسبة لخصومهم الجمهوريين، فإن العملة التي يستخدمونها، في واقع الأمر، هي حياة المواطنين التي لا يكترثون بها في تلك الدولة الأسطورية التي تدعى أوكرانيا.

إقرأ المزيد

إنها ورقة مساومة في اللعبة الأمريكية الكبيرة، فيتم وضعهم بسهولة على مذبح النصر المستقبلي في المعارك السياسية عبر المحيط. وفي تلك اللعبة كل الوسائل مبررة، فتدفع أرواح الأوكرانيين ثمنا للإمداد بلا سقف للأسلحة الأمريكية، وعمل المدربين والمرتزقة، وحتى مستعدون للدفع في حالة استخدام القنبلة القذرة.

شعبنا يعاني هو الآخر، إلا أن الاختلاف الوحيد هو أن أننا سننتقم لشعبنا، في كل مكان وزمان، في ساحة المعركة، وبعيدا عنها في ساحات أخرى، وبالتأكيد ليس في إطار الدعاوى القضائية الفاشلة، وإنما بطرق أخرى.

لكن أحدا لن يتذكر الأوكرانيين.

بعد كل شيء، سيكون الشيء الرئيسي بالنسبة للمؤسسة الأمريكية أمر آخر: من سيسيطر على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لذلك تمضي الحرب نحو نهايتها المنتصرة أو بالأحرى حتى نهايتها فقط، نهاية أوكرانيا.

والفائز كالعادة يحصد كل شيء..

The winner takes it all.."

المصدر: تلغرام