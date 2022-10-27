الخارجية الروسية: محاولات كييف إعلان روسيا راعية للإرهاب "عبثية"

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن كييف تتصرف بشكل غير مسؤول، وتدعو إلى إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب وتستجلب خطابات معادية لروسيا في المنابر العامة.

وأضاف: "الدولة الراعية للإرهاب وصف ابتكره الأمريكيون لأول مرة بهدف وصم الدول المنبوذة، إذا تطلق واشنطن، على هواها تسمية مخزية ضد هذه الدولة، ثم تتخذ بعد ذلك تدابير تقييدية أحادية الجانب".

وتابع سيرومولوتوف قائلا: "الدول ذات السيادة هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في مكافحة الإرهاب، مما يعني أن رفع هذه القضية إلى مستوى الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى ليس فقط غير مناسب، بل إنه غير مسؤول أيضا".



ولفت إلى أن الجانب الأوكراني هو الذي يظهر عدم المسؤولية بكل طريقة ممكنة من خلال لهجته المعادية لروسيا في جميع المحافل الدولية لمكافحة الإرهاب التي يمكنه الوصول إليها، وبالتالي تسييس الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي