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إيران.. مصرع 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في الأهواز

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إيران.. مصرع 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في الأهواز
صورة أرشيفية
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قتل 4 أشخاص وأصيب آخر، أمس الأربعاء، نتيجة انفجار في معمل شحن الأكسجين بمدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

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وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية الأهواز، إبراهيم قنبري، إن 4 أشخاص قتلوا في مكان الحادث ونقل مصاب إلى المستشفى.

وأضاف: "أن سبب الحادث لم يتضح بعد، وسيجري التحقيق فيه".

وأوضح قنبري أن هذا الحادث وقع في الساعة 20:20 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (15:50 عصرا بتوقيت غرينتش)"، وأضاف: "في هذا الانفجار تضرر جزء من معمل شحن الأكسجين".

ويقع معمل الاوكسجين على بعد 8 كم من مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان، بجنوب غرب إيران.

المصدر: إرنا

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