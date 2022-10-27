الدفاع اليابانية تبحث بناء الملاجئ خشية وقوع ضربات صاروخية

أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن وزارته تخطط إدراج تكلفة بناء وصيانة المنشآت تحت الأرض التي يمكن استخدامها كملاجئ في حالة الهجمات، إلى ميزانية السنة المالية القادمة.

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وقال هامادا في حديث لصحيفة "سانكاي": "بالمعنى الواسع يمكن اعتبار الملاجئ وسيلة للردع عندما يُفهم الطرف الآخر بأنه لا جدوى من إطلاق النار. وأريد أن أشارك بنشاط في المناقشات بهذا الشأن التي ستجرى قبل نهاية العام الجاري".

وأشار إلى أن "الحكومة تدرس مسألة الملاجئ لحماية السكان، ويجب على وزارة الدفاع أيضا أن تفكر فيما يمكن أن تعمله لضمان أمن الناس".

وأضاف: "من المهم للغاية القيام ببحث هذه المسألة بعناية بالترامن مع ضمان التمويل الكافي".

وفي تعليقه على تطوير البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية أوضح هامادا أن العمل على تطوير الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية يجري بسرعة عالية للغاية، مما يجعل الكشف عن علامات الإطلاق الوشيك واعتراض الصواريخ أمرا صعبا".

المصدر: نوفوستي