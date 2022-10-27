الرئيس الإسرائيلي يحذر بايدن من "التحدي الإيراني المتزايد"

حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الأمريكي جو بايدن من التحدي الإيراني المتزايد، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني المتعثرة.

في بداية اجتماعه في المكتب البيضاوي مع بايدن، أشار هرتسوغ إلى مرور 40 يوما على وفاة مهسا أميني في الحجز الأمني الإيراني، وإلى أن إيران تتجه نحو أن تصبح قوة نووية، وألمح إلى أن "طهران تزود روسيا بطائرات دون طيار تقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا".

وقال هرتسوغ: "اليوم، يسحق النظام الإيراني آلاف المواطنين الإيرانيين الذين يتظاهرون ويطالبون ببساطة بالحصول على حرياتهم الخاصة... أعتقد أن التحدي الإيراني سيكون تحدياً كبيراً نناقشه".

وأوضح مسؤولون إسرائيليون لبايدن أن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لن يمنع طهران من تحقيق طموحاتها النووية، وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ومع ذلك، بدت إدارة بايدن، حتى وقت قريب، مصممة على إعادة احياء الاتفاق النووي، الذي من شأنه أن يوفر لطهران تخفيفاً للعقوبات بمليارات الدولارات، مقابل موافقة طهران على التراجع عن برنامجها النووي إلى الحدود التي وضعها الاتفاق.

المصدر: AP