 
مباشر
عاجل
الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

مقتل جندي تركي في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أخبار العالم

مقتل جندي تركي في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u25o

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل جندي تركي، كان قد أصيب أمس في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق.

وذكرت الوزارة أن الجندي كان قد أصيب في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم أمس الأربعاء، وقد نقل للمستشفى التي أعلن وفاته فيها صباح اليوم متأثرا بجراحه.

يذكر أن الاشتباك وقع في المنطقة الجبلية من شمال العراق، التي تنفذ فيها تركيا عملية "المخلب-القفل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا