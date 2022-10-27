مقتل جندي تركي في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل جندي تركي، كان قد أصيب أمس في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق.

وذكرت الوزارة أن الجندي كان قد أصيب في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم أمس الأربعاء، وقد نقل للمستشفى التي أعلن وفاته فيها صباح اليوم متأثرا بجراحه.

يذكر أن الاشتباك وقع في المنطقة الجبلية من شمال العراق، التي تنفذ فيها تركيا عملية "المخلب-القفل".

المصدر: RT