سفير إيران لدى الأمم المتحدة: لم نزود أيا من طرفي حرب أوكرانيا بأي سلاح

رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، بقوة اتهامات مندوبي الدول الغربية، مؤكدا أن ايران لم تزود أيا من طرفي الحرب في أوكرانيا بأي سلاح.

وأضاف المندوب الإيراني: " لم نزود أيا من الطرفين بأي سلاح لاستخدامه في الحرب الأوكرانية، سواء قبل النزاع أو بعده".

كما شدد المندوب على الرفض القاطع لكل الاتهامات الغربية الموجهة ضد إيران، قائلا: "أرفض بقوة جميع الاتهامات الواهية ضد بلادي.. إيران لم تنتج أي معدات أو تقنيات يمكن ان تساهم في تطوير أسلحة نووية".

وكان كبار المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين قد زعموا ان روسيا استخدمت طائرات مسيرة انتحارية إيرانية لشن هجمات على كييف والبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا فجر اليوم الخميس، تحت موضوع الحرب الأوكرانية، بطلب من الدول الغربية، لمناقشة مزاعم استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في شن هجمات في أوكرانيا.

وكررت ليزا كارتي، نائبة المندوب الأمريكي لدى منظمة الأمم المتحدة، الاتهامات الواهية ضد طهران، وادعت، أن إيران، خلافا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي، زودت روسيا بطائرات مسيرة.

واتهمت كارتي، روسيا بأنها تهدد منظمة الأمم المتحدة، وتعرقل مهام هذه المنظمة والإخلال بها.

وفي سياق متصل، طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إيران بوقف أي دعم لروسيا في الحرب بأوكرانيا، واتهم روسيا بأنها تبتز منظمة الأمم المتحدة وتهددها بقطع علاقاتها معها.

المصدر: إرنا