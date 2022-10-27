بايدن يصدم المراسلين خلال لقاء جمعه بالرئيس الإسرائيلي (فيديو)

صدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المراسلين، أمس الأربعاء، بمحاكاة محاولاتهم لطرح الأسئلة خلال حضور إعلامي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ.

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وابتسم بايدن بسخرية بينما تعالت أصوات الصحفيين الراغبين بطرح الأسئلة عليه، قبل أن يلاحظوا أن الرئيس الأمريكي يحرك فمه بسرعة لتقليد محاولتهم استجوابه.

وكان اعتصام الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ هو الحدث الثاني لبايدن يوم الأربعاء، حيث لم يتلق أي أسئلة من الصحافة (حول العلاقة مع إسرائيل) لأنه يواجه رياحا معاكسة في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، بما في ذلك أسوأ تضخم منذ عام 1981 وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة، التي يمكن أن تؤكد حدوث ركود كبير.

ولدى بايدن، الذي سيبلغ 80 من عمره الشهر المقبل، سجل لتوبيخه الصحفيين خلال فترة وجوده في منصبه، استمرارا لعادة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتقاد الصحفيين الذين اختلف معهم، على الرغم من اعتذار بايدن في بعض الأحيان في وقت لاحق.

وسخر بايدن سابقا من المراسلين في 4 أكتوبر لممارستهم المعتادة وطويلة الأمد في طرح الأسئلة، حيث تم إخراج المراسلين من حدث يركز على العوائق القانونية للإجهاض ووسائل منع الحمل.

Biden mocks reporters who are trying to ask him important questions pic.twitter.com/bReZhh23ky — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 26, 2022

المصدر: نيويورك تايمز