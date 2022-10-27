بايدن يطلق على نفسه لقبا جديدا

أطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على نفسه لقب صاحب الرقم القياسي في التواصل مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.

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وقال بايدن خلال اجتماع مع قيادة البنتاغون أمس الأربعاء: "لقد قضيت وقتا أطول للحديث مع شي جين بينغ أكثر من أي زعيم عالمي آخر، 78 ساعة، أنا وهو فقط".

وأشار إلى أن جزءا من الوقت المتراكم للمفاوضات مع الزعيم الصيني جرى خلال عمله كنائب لرئيس الولايات المتحدة. وأضاف بايدن أنه كان مسؤولا عن إدارة المنافسة المتزايدة والمكثفة بين واشنطن وبكين.

واختتم حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على تفوقنا العسكري من خلال توضيح أننا لا نبحث عن صراع".

وفي وقت سابق، أوضح بايدن كيف حذره شي جين بينغ ذات مرة من تراجع الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين. وأشار إلى أن الديمقراطيات تتطلب إجماعا، وأن الأحداث تتحرك بسرعة كبيرة بحيث يستحيل تحقيق الإجماع. وهذا السبب في أن الأنظمة الاستبدادية ستكون نموذجا أكثر نجاحا.

المصدر: "gamingdeputy"