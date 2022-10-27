الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ذروتها عام 2025
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رجحت الوكالة الدولية للطاقة أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، بسبب "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وحذرت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 من "الشروخ" بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً ببذل "جهد دولي كبير لسدّ هذه الفجوة المقلقة".
ويقام مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في مصر، من 6 نوفمبر المقبل، حتى 18 من الشهر نفسه.
المصدر: أ ف ب