الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ذروتها عام 2025

رجحت الوكالة الدولية للطاقة أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، بسبب "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وحذرت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 من "الشروخ" بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً ببذل "جهد دولي كبير لسدّ هذه الفجوة المقلقة".

ويقام مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في مصر، من 6 نوفمبر المقبل، حتى 18 من الشهر نفسه.

المصدر: أ ف ب