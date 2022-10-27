رئيسة الوزراء الفرنسية: باريس تسعى للحفاظ على الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية ،إليزابيث بورن، إن باريس تسعى للحفاظ على الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وأضافت بورن في حديث بمجلس الشيوخ الفرنسي، أنه بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، ستظل روسيا قوة قوية وجارة للاتحاد الأوروبي، والدبلوماسية وحدها هي التي ستسمح بإيجاد حل طويل الأمد لهذا الصراع..

وتابعت قائلة: "ولهذا السبب، نحتفظ بقنوات للحوار مع روسيا. وينبغي إجراء المفاوضات في اللحظة التي تقرر فيها اوكرانيا اللجوء اليها، وسنكون قادرين على اسماع صوتها بشكل كامل".

وأضافت: "سنكون قادرين على إيجاد حل لهذا الصراع ليس في ساحة المعركة، ولكن على طاولة المفاوضات. وتحسبا لوقت تهيئة الظروف لبدء المفاوضات، يجب أن ندعم أوكرانيا بقدر ما نستطيع، دون الذهاب إلى الحرب مع روسيا".

المصدر: نوفوستي