الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول زعزعة الاستقرار في المناطق المجاورة لأفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون الآن باهتمام زعزعة استقرار الوضع في المناطق المجاورة لأفغانستان.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن إجراء ألعابها الجيوسياسية، وتساهم باهتمام في زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان نفسها والأراضي المجاورة لها".

وأضاف أنه يجري حاليا "استعراض عمل المفهوم المعروف بـ" الفوضى الخاضعة للتحكم".

المصدر: نوفوستي