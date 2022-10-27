 
مباشر

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول زعزعة الاستقرار في المناطق المجاورة لأفغانستان

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول زعزعة الاستقرار في المناطق المجاورة لأفغانستان
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u24z

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون الآن باهتمام زعزعة استقرار الوضع في المناطق المجاورة لأفغانستان.

إقرأ المزيد
"طالبان": مقتل 6 عناصر من "داعش" في عملية خاصة

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن إجراء ألعابها الجيوسياسية، وتساهم باهتمام في زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان نفسها والأراضي المجاورة لها".

وأضاف أنه يجري حاليا "استعراض عمل المفهوم المعروف بـ" الفوضى الخاضعة للتحكم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا