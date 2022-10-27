بلينكن: انتهت حقبة ما بعد الحرب الباردة والمنافسة قائمة لتحديد نظام جديد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت وأن المنافسة قائمة لتحديد نظام عالمي جديد.

وأضاف خلال خطابه في مؤتمر بواشنطن: "الآن هي اللحظة التي تنتهي فيها حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهناك منافسة لتحديد ما سيأتي بعد ذلك".

ووفقا له، تمتلك الولايات المتحدة الأدوات اللازمة لبذل قصارى جهدها للعب دور مركزي في هذا.

وأشار بلينكن إلى العمل المشترك للولايات المتحدة مع الدول الأخرى لدعم أوكرانيا من أجل تحقيق "هزيمة استراتيجية" لروسيا، وكذلك التعاون متعدد الأطراف للتنافس مع الصين.

وتابع قائلا:"إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في العمل العظيم لتنظيم السلام، فإما أن يقوم به شخص آخر، وربما بطريقة تؤثر على مصالحنا وقيمنا ، أو لن يفعل أحد أي شيء ومن ثم يتشكل فراغ يمتلئ بالأمور السيئة".

المصدر: نوفوستي