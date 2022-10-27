بلينكن: لا نرى أسبابا لرفع مستوى جاهزية قواتنا الاستراتيجية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا ترى أسبابا لرفع مستوى جاهزية قواتها الاستراتيجية "على خلفية أعمال روسيا".

وقال بلينكن في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، نشرت الخارجية الأمريكية نصها على موقعها الأربعاء، إن واشنطن "قلقة" إزاء التصريحات الروسية بشأن الأسلحة النووية.

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وأضاف: "لم نر أي سبب لتغيير موقفنا إزاء استخدام الأسلحة النووية، لكننا نتابع هذا الأمر باهتمام كبير، وأطلعنا الروس والرئيس بوتين بشكل مباشر وواضح على عواقب استخدام أي شحنة نووية".

واعتبر بلينكن أن المعلومات الروسية حول تحضير أوكرانيا لتفجير "قنبلة قذرة" مفبركة، وأن "الجانب الروسي يتهم الآخرين بما يفعله أو يخطط له".

وأضاف أن واشنطن "حذرت روسيا من استخدام ذلك ذريعة لأي تصعيد".

المصدر: تاس