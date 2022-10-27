"كان" تكشف مطالب سيطرحها غانتس على تركيا

كشفت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية يوم الأربعاء عن مطالب، قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سيبرزها لنظيره التركي خلوصي أكار خلال لقائهما المزمع يوم الخميس.

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وقالت القناة: "سيخبر وزير الدفاع نظيره التركي أن إسرائيل لا تقبل استضافة أنقرة كبار مسؤولي حماس مثل صالح العاروري وغيره".

وأضافت أن غانتس سيبلغ نظيره التركي بضرورة توقف أنقرة عن إدانة "الأنشطة الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم" وذلك في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن استئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا يثير غضب قبرص واليونان، لكن إسرائيل ستبدي استعدادها خلال لقاء غانتس أكار للتوسط في أزمة الغاز بين الجانبين.

وقالت القناة "بعد قطيعة أمنية استمرت لأكثر من عقد تريد إسرائيل استئناف العلاقات الأمنية مع تركيا"، إلا أنها استبعدت حدوث أي تعاون أمني بين إسرائيل وتركيا في المدى القريب، وقالت إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الدولتين.

ביקור גנץ בטורקיה: שר הביטחון יגיד למקבילו שישראל לא מקבלת אירוח בכירי חמאס וגינוי קבוע לפעילויות ביטחון ישראליות. חידוש היחסים מכעיס את קפריסין ויוון, אך בישראל יביעו מוכנות לתיווך במשבר הגז ביניהן. עם זאת, לא נראה שיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות בקרוב@ItayBlumental#חדשותהערבpic.twitter.com/EmfxXo1MEx — כאן חדשות (@kann_news) October 26, 2022

وفي وقت سابق قال غانتس لدى إقلاع طائرته متوجها إلى تركيا: "أبدأ الآن زيارة رسمية إلى تركيا سألتقي خلالها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.. هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يعقد فيها اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، وأنا أرحب بذلك".

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن تطلعه لإجراء "مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط".

وتعود آخر زيارة قام بها وزير دفاع إسرائيلي إلى أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك تركيا في عام 2012.

المصدر: "سبوتنيك" + قناة "كان" الإسرائيلية