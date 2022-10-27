قوات خفر السواحل الإيطالية تنقذ أكثر من 1100 مهاجر وتنتشل جثتين

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية يوم الأربعاء، أنها أنقذت أكثر من 1100 مهاجر على متن زورقين بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء في البحر المتوسط، وانتشال جثتين.

وتتعلق عمليات الإنقاذ هذه بقاربين واجها صعوبات أبلغت عنهما الثلاثاء جمعية "ألارم فون" (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية.

وغادر القاربان الساحل الليبي بشكل متزامن، بحسب المنظمة.

وأضافت جمعية "ألارم فون": "قيل لنا إن أحدهما يقل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 شخصا.. ورد أن شخصا توفي ولم تعد المحركات تعمل"، داعية إلى "عملية إنقاذ طارئة".

Both boats, carrying more than 1,300 people in distress, are still out at sea!



We spoke to persons on the boats who are scared of drowning. We alerted authorities over 15 hours ago, why have rescue operations not yet taken place?! — Alarm Phone (@alarm_phone) October 25, 2022

وبحسب خفر السواحل، أنقذت سفينتهم "ديسيوتي" 416 شخصا من القارب الأول بينما أقل زورق دورية إسباني 78 آخرين.

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كما تم إنقاذ القارب الثاني خلال الليل وأنقذت أربع وحدات تابعة لخفر السواحل الإيطالي ما مجموعه 663 شخصا وانتشلت جثتين.

وتعهدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء "بوقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا ووضع حد للإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الداخلية الجديد ماتيو بيانتيدوسي في اليوم نفسه إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019 أطلقها ماتيو سالفيني، زعيم "حزب الرابطة" المناهض للهجرة، ونائب رئيس الوزراء في حكومة ميلوني الحالية.

ورأى بيانتيدوسي أن السفن لا تتماشى مع روح اللوائح الأوروبية والإيطالية بشأن أمن الحدود، مشيرا إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها إلى المياه الإيطالية.

المصدر: أ ف ب