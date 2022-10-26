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واشنطن: روسيا لا تنوي التفاوض حول أوكرانيا في المستقبل المنظور

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واشنطن: روسيا لا تنوي التفاوض حول أوكرانيا في المستقبل المنظور
AP Susan Walsh, File
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن روسيا لا تنوي بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا في المستقبل المنظور.

وأضاف: "بوتين ليست لديه رغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات في المستقبل المنظور".

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وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا لتوفير شروط مواتية لكييف في المفاوضات.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن أوكرانيا فقدت سيادتها عمليا وأصبحت أداة في السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا "أداة" لضرب روسيا والدولة الاتحادية مع بيلاروس ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي

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