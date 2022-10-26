مركز إسطنبول يمنع حركة السفن الغذائية للاشتباه بوجود لغم بحري على طريقها

أعلن مركز التنسيق لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في إسطنبول، منع السفن مغادرة الموانئ الأوكرانية عبر الممر الإنساني البحري أمس الأربعاء، بعد الاشتباه بلغم بحري على طريقها.

وقرر المركز إغلاق الممر، لتمكين طواقم الإنقاذ والطوارئ وخبراء تفكيك الألغام من المباشرة بعمليات التفتيش، ولم يتم العثور على أي جسم متفجر.

وكإجراء احترازي، قرر مركز التنسيق فتح الممر، شريطة أن يرافق زورق حراسة السواحل السفن الغذائية إلى حين عبورها من الممر الآمن، تجنبا لإمكانية تعرضها لمخاطر محتملة.

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يذكر أن مركز التنسيق المشترك نظم حركة عبور السفن الغذائية عبر الممر الإنساني، بحيث تتمكن 10 سفن يوميا من عبوره.

وأكدت مصادر مطلعة أن أكثر من 113 سفينة، متواجدة في المياه الإقليمية لتركيا، بانتظار إذن العبور عبر الممر الآمن للمشاركة في المبادرة الغذائية، كما وأعرب مالكو 60 سفينة أخرى عن رغبتهم بالانضمام للمبادرة.

المصدر: تاس