إيطاليا.. مجلس الشيوخ يمنح الثقة لحكومة ميلوني

منح مجلس الشيوخ الإيطالي الثقة لحكومة جورجيا ميلوني، في آخر تصويت على الثقة أمس الأربعاء.

وحصلت رئيسة الوزراء وحكومتها على الغالبية المطلقة الضرورية، في مجلس الشيوخ.

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وصوت 115 من بين 200 برلمانيا لصالح ميلوني، والتي حصلت على منصبها الأسبوع الماضي كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا.

والثلاثاء صوتت غرفة النواب لصالح تحالف الحكومة الجناح اليمني.

وحصلت ميلوني في التصويت بمجلس النواب يوم أول أمس الثلاثاء على 235 من أصل 400 عضو.

وكان نجاح ميلوني ( 45 عاما) في البرلمان مضمونا، في الوقت الذي حصل فيها ائتلافها على الأغلبية في البرلمان بغرفتيه.

وحقق ائتلاف ميلوني اليميني الذي يضم حزبها "إخوة إيطاليا"، وحزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني، انتصارا انتخابيا حاسما في 25 سبتمبر.

وفي الأسابيع المقبلة، ستضطر إدارة ميلوني إلى التعامل مع تحديات متعددة، من بينها دعم المستهلكين المتضررين جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المرتفع.

المصدر: د ب أ