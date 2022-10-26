البرازيل.. الاستطلاعات تبيّن تقدم لولا دا سيلفا على بولسونارو

تشير استطلاعات الرأي في البرازيل إلى تقدم المرشح اليساري للرئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منافسه اليميني الرئيس الحالي جايير بولسونارو، عشية الجولة الثانية من الانتخابات.

وتشير الاستطلاعات إلى أن لولا دا سيلفا يحظى بتأييد 53% من الناخبين في البرازيل، مقابل 47% لصالح بولسونارو.

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وأجريت الاستطلاعات ما بين يوم الأحد ويوم الثلاثاء من قبل مؤسستين برازيليتين لدراسة الرأي العام.

يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل جرت يوم 2 أكتوبر الجاري، حيث تقدم لولا دا سيلفا على بولسونارو بـ 48.4% مقابل 43.22%.

المصدر: إنترفاكس