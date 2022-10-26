البيت الأبيض يرفض التعليق على "صفقة نفط" سرية بين واشنطن والرياض

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن والرياض ناقشتا قضايا العرض والطلب في أسواق الطاقة، رافضا التعليق على "صفقة نفط" سرية بين البلدين.

ولم يحدد البيت الأبيض ما إذا كانت السلطات الأمريكية لديها أي صفقة نفط سرية، والتي يزعم أن الرياض انتهكتها كجزء من الاتفاقات مع "أوبك +" بشأن خفض الإنتاج.

وعند سؤاله عما إذا كان هناك اتفاق من هذا القبيل، أجاب: "تحدثنا عنها قبل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو، أن أمن الطاقة سيكون أحد الأشياء التي سيتحدث عنها الرئيس".

وأشار إلى أن واشنطن والرياض بحثتا "موازنة العرض والطلب واستقرار أسواق النفط". ولم يحدد كيربي ما إذا كانت هناك اتفاقيات محددة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بخصوص ذلك.

وأعرب كيربي عن ثقته في أن خفض إنتاج النفط من "أوبك +" يتعارض مع المشاورات التي جرت بين الطرفين.

المصدر: تاس