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البيت الأبيض لا يريد صراعا مع الصين على خلفية المنافسة القوية

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البيت الأبيض لا يريد صراعا مع الصين على خلفية المنافسة القوية
Sputnik
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه على الولايات المتحدة والصين التحلي بالمسؤولية والعمل على ضمان عدم تحول المنافسة بينهما إلى صراع مباشر.

وأضاف أنه لا مفر من المنافسة، لكن واشنطن لا تسعى للصراع مع بكين، بل إنها تحمل على عاتقها مسؤولية إدارة المنافسة بحكمة.

وفي وقت سابق أشار بايدن إلى استعداد واشنطن للمنافسة القوية مع روسيا والصين، وشدد على أن هذه المنافسة لا يجب أن تتحول إلى صراع.

 

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كما ونشرت إدارة البيت الأبيض لاحقا وثيقة توضح أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، تهدف لحماية الأمريكيين ورفع المستوى الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتنافس مع الصين على صدارة الاقتصاد الدولي.

ولم تخفي الوثيقة أن كبح جماح "روسيا الخطيرة" كما وصفتها حرفيا، يتربع على هرم أولويات استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في الوقت الراهن.

المصدر:وكالات

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