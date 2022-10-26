مقتل 28 شخصا جراء إعصار ضرب بنغلاديش

لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم وفُقد أربعة آخرون إثر إعصار ضرب بنغلاديش، حيث انقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص.

وعثر غواصون من جهاز الإطفاء على أربعة جثث تعود لأفراد طاقم قارب غرق أثناء مرور الإعصار في خليج البنغال.

ووصل الإعصار "سيترانغ" إلى اليابسة في جنوب بنغلاديش في ساعة متأخرة يوم الإثنين الماضي، وتمكّنت السلطات من نقل نحو مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد العاملين في جهاز الإطفاء: "عثرنا على جثة مساء الثلاثاء وثلاثة آخرين صباح اليوم (الاربعاء). وما زال أربعة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين".

وقالت الوكالة إن نحو خمسة ملايين شخص ما زالوا محرومين من الكهرباء، بنما أعلنت الحكومة أن ما يقرب من 10 آلاف منزل متداع ذوي أسقف من الصفيح قد "دمرت أو تضررت" واقتلعت المحاصيل على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وتسبب الإعصار في اقتلاع أشجار على بعد مئات الكيلومترات عن مركز العاصفة وصولا إلى العاصمة دكا.

وصدرت أوامر لنحو 33 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا من بورما، ممن نُقلوا بشكل أثار الجدل من البر الرئيسي إلى جزيرة معرّضة للعواصف في خليج البنغال، بالبقاء في منازلهم ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوفهم.

يذكر أن الإعصار أمفان، وهو ثاني إعصار "فائق القوة" يُسجل على الإطلاق في خليج البنغال تسبب عام 2020بمقتل أكثر من مئة شخص في بنغلادش والهند، وطالت أضراره الملايين.

وحسب الأمم المتحدة، تعد بنغلاديش البالغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، من الدول الأكثر تضررا من الظواهر الجوية منذ بداية القرن.

المصدر: "أ ف ب"